Lutte contre le Covid-19 – L’OFSP souhaite lancer une semaine nationale de vaccination Afin de renforcer la couverture vaccinale en Suisse, la Confédération propose d’organiser une semaine de vaccination début novembre pendant laquelle 1700 conseillers informeront la population sur l’immunisation contre le Covid.

L’OFSP vise un taux de vaccination de 93% chez les plus de 65 ans et de 80% chez les 18 à 65 ans. KEYSTONE/Michael Buholzer

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a détaillé dans une lettre adressée aux Cantons son offensive de vaccination. Une semaine nationale de vaccination devrait démarrer début novembre, rapporte le «SonntagsBlick».

Environ 1700 conseillers informeront la population sur la vaccination contre le Covid-19. Ils seront plus de 300 dans le canton de Zurich, plus de 200 dans le canton de Berne et plus d’une centaine dans les cantons de Vaud, Genève, Argovie et Saint-Gall. Un conseiller est censé couvrir 5000 habitants. En outre, des bus de vaccination doivent atteindre 50’000 habitants.

«Il est nécessaire que nous passions à l’offensive» Lukas Engelberger, président des directeurs cantonaux de la santé

L’OFSP vise un taux de vaccination de 93% chez les plus de 65 ans et de 80% chez les 18 à 65 ans. Dans la «SonntagsZeitung», le président des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger soutient la démarche de la Confédération. «Au vu de l’ampleur du problème et de la situation factuelle, il est non seulement légitime mais aussi nécessaire que nous passions à l’offensive», souligne-t-il.

Lukas Engelberger soutient les objectifs de vaccination de l’OFSP. KEYSTONE/Marcel Bieri

Et d’ajouter qu’un médicament contre le Covid-19, que diverses sociétés pharmaceutiques veulent mettre sur le marché, ne constitue pas une alternative à la vaccination. La Suisse ne peut donc pas se permettre d’arrêter de vacciner à tour de bras sous prétexte qu’un médicament se profile à l’horizon, conclut-il.

Demande de suppression du certificat

La nouvelle d’un médicament qui réduirait de moitié les hospitalisations a en effet fait grand bruit, en Suisse aussi. Dans la «SonntagsZeitung», le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi demande la suppression du certificat Covid obligatoire. La présidente de la commission de la santé Ruth Humbel et la présidente de la commission d’éthique estiment également que l’obligation du certificat Covid doit être reconsidérée si le Covid-19 devient moins dangereux.

S’il se réjouit de cette avancée, le médecin-chef de la clinique des maladies infectieuses et de l’hygiène hospitalière de l’Hôpital universitaire de Zurich Huldrych Günthard met en avant certains problèmes pratiques du traitement: il doit commencer dans les cinq jours suivant l’apparition des premiers symptômes, or la plupart du temps, les gens arrivent à l’hôpital bien plus tard.

