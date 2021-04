Absence de cluster – L’OFSP refuse d’examiner le miracle de Moutier Les services d’Alain Berset estiment n’avoir ni les compétences, ni les ressources nécessaires. Le canton du Jura affiche sa déception. Florent Quiquerez

Des milliers de personnes se sont rassemblées le 28 mars dernier pour fêter le «oui» de la ville de Moutier au rattachement au Canton du Jura. keystone-sda.ch

Une foule immense qui festoie. Des mesures sanitaires souvent inexistantes. Les images de Moutier, le 28 mars, après son vote historique pour rejoindre le Jura – totalement surréalistes en cette période de coronavirus – laissaient présager le pire. Or, malgré les craintes, la flambée de cas de Covid-19 n’a pas eu lieu. Un petit «miracle» que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) n’a pas l’intention d’analyser.

«L’OFSP ne prévoit pas de procéder à une étude approfondie d’un cas particulier tel que celui-ci», confirme Grégoire Gogniat, porte-parole, pour qui il serait très compliqué d’analyser la situation épidémiologique sur la base d’un tel épisode survenu dans le passé. «Cela requiert des compétences et des ressources dont ne dispose pas l’OFSP. Et il n’est pas certain que cela permettrait de tirer des conclusions utiles.»