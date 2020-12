Suisse – L’OFSP appelle à freiner la propagation du Covid-19 Face au nombre élevé de contaminations, l’Office fédéral de la santé publique rappelle l’importance de limiter au maximum les contacts pour éviter de nouvelles restrictions. L’armée réduit elle ses effectifs.

Le taux de positivité des tests effectués quotidiennement reste encore trop près des 20%, a déploré Patrick Mathys devant la presse. (Photo d’archive) KEYSTONE

«Nous n’avons pas atteint l’objectif de réduire nettement les infections au coronavirus». Tel est le constat de Patrick Mathys, le chef de la cellule de crise de l’OFSP, qui a appelé mercredi la population à limiter autant que possible ses contacts.

Le nombre de contaminations stagne à un niveau élevé quasiment dans toute la Suisse. Le taux d’incidence est de 600 cas pour 100’000 habitants. Le taux de positivité sur le nombre de tests effectués quotidiennement reste encore trop près des 20%, a déploré devant la presse le responsable de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l’OFSP.

Les efforts consentis dans les cantons romands ont certes payé, mais la baisse des infections s’est désormais stabilisée. Il n’y a pas de canton où l’on puisse constater un réel recul. Conséquence: la pression sur le système de santé reste extrêmement élevée, a poursuivi le responsable.

Pleins aux trois quarts

Les soins intensifs sont pleins aux trois quarts et la moitié des lits sont occupés par des patients atteints du Covid. Si le nombre de cas devait augmenter, la situation pourrait à nouveau devenir critique dans ce domaine.

Patrick Mathys a rappelé l’importance de limiter au maximum les contacts pour éviter des restrictions encore plus massives. Le masque, la distance de sécurité, l’hygiène sont les premières mesures à observer. On peut aussi prévoir des rencontres dans un cercle plus étroit ou à l’extérieur. Et il s’agit dès maintenant de prévoir comment on veut passer les fêtes.

La pandémie a également des effets psychiques. Il a rappelé la Journée d’action sur la santé psychique qui est organisée ce jeudi. La pandémie exige beaucoup d’efforts et peut peser sur le mental de certains. Il faut penser à ces gens et les aider, a rappelé le responsable de l’OFSP.

Restrictions plus faciles à accepter peu avant la vaccination

«Nous avons besoin de mesures harmonisées et fortes», a déclaré de son côté le chef de la Task Force scientifique de la Confédération. Selon Martin Ackermann, il devrait être beaucoup plus facile d’accepter des restrictions, alors que la vaccination arrive bientôt.

Martin Ackermann a ajouté que d’un point de vue économique, si la fin de la pandémie se profile, il est plus facile de prévoir la charge des aides étatiques sur les budgets. La possibilité de sauver des entreprises qui étaient de toute façon perdues reste ténu, a-t-il relevé.

Le taux de reproduction de l’épidémie augmente à nouveau, a répété le chef de la task force. Même si le taux est inférieur à un dans la région lémanique, il reste en dessous de l’objectif de 0,78, qui permet une division par deux du nombre de cas.

L’expert a également mis en garde avant les fêtes de fin d’année. Une augmentation du nombre de contact conduit à une hausse du taux de reproduction du virus. Voir 20% de personnes supplémentaires durant les fêtes ferait passer le taux de 1 à 1,2, a-t-il déclaré en guise d’exemple.

L’armée réduit ses effectifs Afficher plus L’armée a licencié la compagnie sanitaire une et s’apprête à licencier la compagnie sanitaire deux en raison d’une stabilisation dans les prestations sanitaires liées aux cantons romands. L’armée garde un état-major de bataillon et des volontaires, ceci en vue de possibles engagements durant la période des fêtes, a indiqué l’armée mardi lors d’une conférence de presse. «Etant donné que Genève, Fribourg et Valais ont retrouvé un certain équilibre dans les prestations sanitaires, nous avons pu licencier hier la compagnie sanitaire une», a annoncé mardi le brigadier Raynald Droz, chef d’état-major des opérations de commandement. La compagnie sanitaire deux sera licenciée lundi. Le dispositif de l’armée reposera ensuite sur la mobilisation d’un état-major de bataillon et d’une compagnie sanitaire engagée en Suisse alémanique, du côté de Bâle, et finalement sur des volontaires Jusqu’à présent sept cantons ont bénéficié du soutien de l’armée: Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Tessin, Berne et Bâle. Actuellement, 630 militaires sont engagés dans cinq cantons: Berne, Vaud, Valais, Tessin et Bâle. A partir de lundi, l’armée sera également mobilisée dans le canton de Schaffhouse. L’armée est engagée depuis le 4 novembre «pour appuyer le système de santé qui se trouvait aux limites des capacités», a déclaré le brigadier Raynald Droz. C’est le 36e jour d’engagement de l’armée au profit des autorités civiles. Jusqu’à ce jour, le 2e engagement a mobilisé environ 700 militaires et 350 volontaires.

ATS/NXP