Campagnes d’information – L’OFSP a investi 20 millions de francs Depuis le début de la pandémie, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’occupe d’informer la population à travers des affiches, des annonces et des spots. En 2021, 800’000 francs ont déjà été investis. Sonia Imseng

L’OFSP a créé de nombreuses affiches pour communiquer sur la pandémie. Keystone/Peter Klaunzer

Depuis le début de la pandémie en février 2020, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a investi près de 20 millions de francs dans des campagnes d’information, indique Adrian Kammer, responsable des campagnes à l’OFSP, interrogé dans la NZZ am Sonntag.

Fin 2020, l’OFSP avait investi environ 19 millions de francs dans 21 sous-campagnes. Depuis lors, plus de 800’000 francs ont été ajoutés pour des sujets supplémentaires.

Dépistage et vaccination

L’OFSP informe la population sur les mesures de protection et les règles de conduite via des annonces, des affiches et des spots. Ces publications ont représenté 80% des dépenses. Le reste a été consacré à la conception et à la mise en œuvre. C’est l’agence zurichoise Rod qui conçoit les campagnes.

Selon l’OFSP, l’accent est actuellement mis sur les sujets relatifs au dépistage et à la vaccination, comme dans cette vidéo postée sur YouTube.