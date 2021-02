Méthodes statistiques – L’OFS et l’UNINE intensifient leur collaboration Les deux institutions annoncent jeudi qu’elles vont coopérer davantage afin de favoriser la recherche et le développement de projets concrets dans le domaine de la numérisation.

L’OFS et l’Université de Neuchâtel ont annoncé intensifier leur collaboration. Keystone/Valentin Flauraud

L’Université de Neuchâtel (UniNE) et l’Office fédéral de la statistique (OFS), basé à Neuchâtel, renforcent leur coopération dans le domaine de la science des données et des méthodes statistiques. L’objectif est de favoriser la recherche et le développement de projets concrets dans le domaine de la numérisation.

Les deux institutions ont signé en janvier la convention de collaboration 2021-2024. Cela «s’inscrit dans le sillage de la création d’une nouvelle division science des données et méthodes statistiques à l’OFS et d’une nouvelle chaire en science des données à l’UniNE», ont indiqué jeudi les deux institutions.

La collaboration entre l’OFS et l’UniNE existe depuis une vingtaine d’années. Elle a notamment permis au sein de l’Institut de statistique la publication d’une dizaine de thèses de doctorat et de très nombreux articles dans des revues scientifiques à comité de lecture.

Pour l’OFS, ce partenariat a permis de mettre en place un système de répartition de la charge des enquêtes aussi bien au niveau des entreprises que celui des personnes. De nombreuses améliorations ont pu être notamment apportées dans les statistiques de l’emploi et des salaires.

Techniques d’intelligence artificielle

Le lancement des projets-pilote en statistiques expérimentales devrait contribuer à augmenter encore l’efficacité des techniques actuelles. Par exemple, le projet ADELE (Arealstatistik Deep Learning), qui fait intervenir des techniques d’intelligence artificielle dans le cadre de la reconnaissance d’images aériennes pour la statistique nationale de la superficie, «illustre le potentiel en automatisation et donc en gain de productivité», peut-on lire dans le communiqué.

Ce partenariat entre l’OFS et l’UniNE n’est pas isolé. L’OFS collabore également dans le domaine de la science de données, y compris dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec d’autres universités et hautes écoles spécialisées du pays tout comme avec les deux écoles polytechniques fédérales

ATS