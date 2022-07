Crise énergétique – L’Office fédéral de l’approvisionnement économique a une guerre de retard La réforme en cours de l’OFAE tombe alors que l’agression russe en Ukraine fragilise les importations de gaz et d’électricité. De tous les côtés politiques, on réclame un plan d’urgence. Christophe Passer

La conseillère aux États PLR fribourgeoise Johanna Gapany tire la sonnette d’alarme depuis des mois. PETER SCHNEIDER/KEYSTONE

Y aura-t-il du gaz à Noël? C’est la question partout en Europe depuis le déclenchement de l’attaque russe en Ukraine. Que ce soit pour cause de sanctions, ou parce que Vladimir Poutine finisse par couper les gazoducs (la Russie ne livre déjà que 40% de ce qui serait possible), l’Europe et la Suisse pourraient se retrouver dès l’hiver qui vient devant un énorme problème énergétique, de gaz, voire d’électricité, et concernant notamment le chauffage de dizaines de milliers de ménages.