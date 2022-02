Voitures de luxe à Genève – «L’office des poursuites ne s’enrichit pas avec les ventes aux enchères» Après une vente exceptionnelle mêlant Ferrari et Maserati, le directeur de l’office nous éclaire sur le cadre légal qui encadre ces adjudications. Lorraine Fasler

Le Canton a mis en février 2022 en vente aux enchères plusieurs voitures de luxe, dont une Ferrari et une Maserati. © Steeve Iuncker-Gomez

Plus de 350’000 francs. C’est la somme qui a été récoltée le vendredi 4 février lors de la dernière vente aux enchères organisée par l’Office des poursuites et des faillites à Genève. Au menu: Ferrari, Bentley, Maserati et autres véhicules plus ou moins prestigieux à dégoter à la criée.

Et le procédé d’achat en a surpris plus d’un: les lots s’achetaient cash, à coups de billets de mille francs. Enrichissement du canton? Risque de blanchiment? Christophe Pommaz, le directeur de l’office cantonal, nous éclaire sur le cadre légal qui entoure ces ventes.

Christophe Pommaz, combien de ventes aux enchères organisez-vous chaque année? Et d’où viennent ces biens? Avant la période Covid, l’office des poursuites organisait entre dix et seize enchères par année de biens mobiliers (sacs, meubles, voitures, œuvres d’art). Durant les confinements, il n’en a eu que trois ou quatre et elles avaient lieu sur des sites en ligne. Les acheteurs ne pouvaient se baser que sur des photos… Elles se déroulent à nouveau en présentiel. Nous organisons également des ventes de biens immobiliers. La majorité des lots proviennent de poursuites et de faillites. Ils sont très rarement issus de procédures judiciaires.

Combien rapportent ces ventes en moyenne? Les recettes, destinées aux créanciers, s’élèvent d’ordinaire entre 50’000 et 100’000 francs par vente, lorsqu’il y a des véhicules. Le montant dépasse rarement les 300’000 francs, comme ce fut le cas le 4 février. Il s’agit d’une vente exceptionnelle.

Justement, 350’000 francs ont été récoltés le 4 février. Combien percevez-vous, en tant qu’entité étatique organisatrice? De manière générale, durant quasiment toute la procédure, nous sommes des exécutants, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Et en ce qui concerne les ventes immobilières, nous sommes moins chers que des notaires! (rires). Plus sérieusement, l’ensemble des émoluments et indemnités que nous percevons sont édictés pour l’ensemble de la Suisse par les articles 29 et 30 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP. Quelques exemples. Pour un bien adjugé jusqu’à 100 francs, l’office des poursuites perçoit 10 francs. Et pour un bien supérieur à 100’000, comme c’est le cas de la Ferrari vendue, l’émolument s’élève à 2000 francs. Si la vente dure plus d’une heure, 40 francs sont perçus pour chaque demi-heure supplémentaire. L’office ne s’enrichit pas avec les ventes aux enchères. Il faut également prendre en compte les frais de communication dépensés pour annoncer la vente dans certains médias (plusieurs centaines ou milliers de francs) ou sur la Feuille d’avis officielle (40 francs).

Plusieurs centaines de milliers de francs étaient réunis dans ce hangar vendredi. Prévoyez-vous un dispositif de sécurité? Oui, un agent de sécurité est présent en civil.

Des billets de mille francs s’empilaient sur place. La possibilité, factuellement, de blanchir son argent en a surpris beaucoup. La Loi stipule que le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100’000 francs. Pourquoi ne pas fixer une limite plus basse? Nous appliquons les règles du droit fédéral en la matière. Les enchères imposent un rythme soutenu. Encaisser autrement qu’avec du cash prendrait trop de temps. Cette vente était particulière. Il nous arrive de demander un acompte, comme ce fut le cas pour la Ferrari. Pour des biens exceptionnels, nous faisons même parfois appel à des sous-traitants, des maisons de vente aux enchères spécialisées, car tous les paiements se font par virement bancaire. Pour les ventes immobilières, il faudrait remonter à une quinzaine d’années pour retrouver une vente durant laquelle plusieurs dizaines de milliers de francs s’échangeaient cash.

Demandez-vous systématiquement la carte d’identité des acheteurs pour une question de traçabilité? Légalement nous n’y sommes pas tenus, c’est uniquement obligatoire lors de l’achat d’un véhicule, pour la carte grise.

La dernière vente s’est bien déroulée. Mais avec du recul, auriez-vous dû faire appel à des sous-traitants, compte tenu de la somme globale en jeu? Nous sommes ici à la limite. Mais je peux dire qu’elle s’est déroulée dans le respect strict du droit suisse.

Lorraine Fasler

