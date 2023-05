Dépasser ses rêves les plus fous – L’odyssée (in)humaine Ancien champion du monde juniors d’aviron, le Vaudois Louis Margot s’est lancé le plus fou des défis: effectuer le tour du globe à vélo et à la rame. 50’000 km de Morges à… Morges. Nicolas Jacquier

Louis Margot JEROME LAURENT/HUMAN_IMPULSE

Comment les projets les plus fous naissent-ils? Pour Louis Margot, cela a germé au retour d’un voyage à vélo de 3000 km qui l’avait conduit voici six ans jusqu’à Istanbul. «Je m’étais senti tellement vivant. J’ai pensé alors faire un truc qui dépasse l’homme. Afin d’aller au-delà de moi-même…» Ce sera le tour du monde à la force humaine, effectué d’est en ouest, avec comme seul moteur la puissance musculaire, plus de 50’000 km à vélo et à la rame sur cinq continents et dans plus de 30 pays. Inscrit dans le Guinness, le record actuel est de cinq ans et onze jours.