Une herbette, une recette 3/8 – L’odeur controversée de la punaise écrasée Tout l’été, portrait d’une herbe aromatique, avec le petit plat qui va bien avec. Aujourd’hui: la coriandre. Bertrand Beauté

L’herbette: Certes, la coriandre pousse dans les zones tempérées du monde entier, mais son subtil goût invite aux voyages. Voyage en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient… C’est que la douce aromatise aussi bien les tajines marocains que les pad thaïs, en passant par l’aji colombiano – cette fabuleuse sauce qui accompagne si bien les empanadas. En Europe, elle est connue depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales, notamment digestives. On l’utilise également pour faire la popote, généralement comme un succédané du persil.

Notre herbe se montre particulièrement intéressante dans la marinade d’une viande ou pour accompagner un beau poisson. On la dégustera également en amoureux, puisque de nombreuses cultures lui prêtent des vertus aphrodisiaques. Les Romains la mélangeaient ainsi à de l’ail pressé pour confectionner des philtres d’amour. Mais attention avant de vous en servir pour une opération séduction: près de 15% de la population est intolérante à la coriandre. Elle revêt pour eux une odeur de punaise écrasée ou présente un goût de savon. Beurk.

La recette: C’est la salsa guacamole. Pour quatre personnes, prenez trois avocats bien mûrs. Ôtez les noyaux, mais ne les jetez pas, puis écrasez la chair à la fourchette dans un saladier. Ajoutez une tomate découpée en petits morceaux, ainsi qu’un oignon nouveau émincé. Pressez un citron vert et videz le jus dans le récipient. Ciselez le plus finement possible les feuilles d’une demi-botte de coriandre fraîche, puis ajoutez-les à la mixture. Parsemez de fleur de sel et de piment mexicain en poudre, selon votre goût. Mélangez et savourez de suite si possible. L’astuce du chef: posez le noyau de l’avocat au centre de la purée, afin d’éviter qu’elle ne s’oxyde. À déguster en apéro avec des nachos et une caïpirinha. Ou, si vous êtes à table, en accompagnement d’un plat de viande, de fajitas de bœuf ou de burritos.

