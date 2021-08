Série d’été: les BD phares des auteurs genevois (4/8) – L’ode à la danse de Maurane Mazars Un roman graphique brillant qui aborde différents thèmes: racisme, ségrégation, homosexualité, appropriation culturelle… Philippe Muri

Ed Le Lombard

Maurane Mazars fait partie des talents à suivre de la BD genevoise. En 2015, cette ancienne élève de la Haute École d’art et de design (HEAD) remportait le Prix de la jeune BD, décerné dans le cadre des Prix Rodolphe Töpffer. Depuis, elle a fait du chemin. Un premier album remarqué, «Acouphènes», en 2017. Puis le Prix Raymond Leblanc en 2018, destiné à soutenir un(e) auteur(e) en devenir. Enfin en 2020, un roman graphique, «Tanz», salué par la critique.

Situé en 1957 dans une Allemagne encore meurtrie par la guerre, puis à New York, le récit de Maurane Mazars suit le parcours d’Uli, un danseur juvénile dont les goûts et la fougue contrastent avec la rigidité de la prestigieuse école de danse où il étudie. «Mes héros sont toujours un peu des alter ego», confie l’auteure, qui aimerait posséder «l’appétence pour la vie et la légèreté» du passionné de comédies musicales qu’elle met en scène. Si «Tanz» se penche sur le vécu d’un jeune Allemand né juste avant la guerre, il aborde aussi d’autres thèmes: racisme, ségrégation, homosexualité, appropriation culturelle…