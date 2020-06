France – L’Ocean Viking reprend ses sauvetages en Méditerranée Après trois mois d’arrêt en raison de la crise de Covid-19, le navire humanitaire se dirige vers les eaux libyennes pour porter secours aux migrants.

Le bateau de sauvetage Ocean Viking de l’ONG française SOS Méditerranée amarré dans le port de Marseille (18 juin 2020). AFP

SOS Méditerranée reprend le sauvetage en mer de migrants, trois mois après l'avoir suspendu. Le bateau a quitté Marseille lundi matin. Après un divorce avec MSF, l'ONG a monté ses propres équipes médicales et des partenariats suisses sont en discussion.

Le navire, qui devait partir samedi à la mi-journée, n'a pu partir avant lundi en début de matinée en raison d'une mer démontée. «Il vient de quitter Marseille», a affirmé à Keystone-ATS un porte-parole de la section suisse de SOS Méditerranée établie à Genève. «Nous sommes très contents» de pouvoir redémarrer, a-t-il ajouté.

L'ONG relève que les derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe et cible le manque de collaboration entre pays pour aider ces personnes. Près de 3900 personnes ont été interceptées et renvoyées en Libye, pays qui fait face à de nombreuses violences.

Le bateau était bloqué depuis trois mois, d'abord pour évaluer la situation face au coronavirus et ensuite pour préparer le nouveau dispositif après la fin d'un partenariat de plusieurs années avec Médecins Sans Frontières (MSF). Quelques semaines après le retour du navire, les deux ONG avaient relayé leurs divergences, alors qu'elles avaient sauvé depuis 2016 plus de 30'000 personnes.

MSF estimait que l'impératif humanitaire devait l'emporter sur toute décision liée à la reprise des activités en mer. SOS Méditerranée voulait de son côté des garanties d'accès à des ports avant de relancer le navire.

Appel lancé

Après cette séparation, l'ONG a monté son propre dispositif de santé pour pouvoir prendre en charge le moment venu les migrants en mer. Celui-ci est constitué notamment d'un médecin, qui a oeuvré pendant le Covid, et de deux infirmiers. La majorité d'entre eux a participé à des sorties du navire actuel utilisé pour le sauvetage ou de son prédécesseur.

Tous ces acteurs pourront s'appuyer sur les deux salles de consultation et de soins entièrement dotées, sur l'unité d'hospitalisation pour six personnes et sur le dispositif de stockage de médicaments. En pleine pandémie, une zone de prise en charge des personnes qui pourraient être infectées par le coronavirus a été ajoutée.

Dans les prochains mois, des Suisses pourraient participer au sauvetage. Des «partenariats médicaux» sont en discussion, explique la section suisse de SOS Méditerranée. Il a semblé «fondamental après le retrait de MSF de continuer nos opérations en gardant une équipe médicale à bord», a ajouté l'ancien conseiller aux Etats Dick Marty, membre de son Conseil de fondation. Les soins pour ces migrants sont indispensables et ils ont un «coût», relève-t-il.

De son côté, la directrice Caroline Abu-Sada salue la collaboration des Etats et des citoyens avec le personnel de santé et pour aider les personnes dans le besoin pendant la crise du Covid. «Le devoir de secourir les personnes qui se noient en mer doit être rempli avec le même sens de la solidarité», dit-elle. Elle appelle à un soutien financier et à un «dialogue urgent» avec les Etats européens.

( ATS/NXP )