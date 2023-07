Réchauffement climatique – L’océan Atlantique Nord bat son record de chaleur L’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique a observé un record de chaleur des eaux de l’Atlantique Nord mercredi dernier.

Le record de température moyenne de l’eau de surface dans l’Atlantique Nord est de 24,9 °C, et a été observé le 26 juillet. Getty Images via AFP

Après la mer Méditerranée, l’océan Atlantique Nord a lui aussi battu cette semaine un record journalier de température, avec plusieurs semaines d’avance sur son pic de chaleur habituel, selon des données préliminaires emblématiques des vagues de chaleur marine frappant actuellement la planète.

Les eaux de l’Atlantique Nord ont atteint mercredi une température moyenne encore jamais mesurée jusqu’ici, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), dont les relevés ont commencé au début des années 1980. «Selon notre analyse, le record de température moyenne de l’eau de surface dans l’Atlantique Nord est de 24,9 °C, et a été observé le 26 juillet», a déclaré à l’AFP Xungang Yin, scientifique aux Centres nationaux pour l’information environnementale (NCEI) de NOAA. Ces données, encore considérées comme provisoires, prendront environ deux semaines à vérifier, a-t-il précisé.

Un record particulièrement tôt

Ce record est particulièrement frappant car il survient tôt dans l’année, l’Atlantique Nord atteignant généralement son pic de chaleur début septembre. Le précédent record avait été enregistré l’année dernière, début septembre 2022, avec une température de 24,89 °C, soit très légèrement inférieure à celle de cette semaine, a déclaré Xungang Yin.

Les eaux de la mer Méditerranée ont également battu lundi leur record de chaleur, avec une température médiane de 28,71 °C, avait annoncé le principal centre de recherches maritimes espagnol, dont les relevés commencent aussi au début des années 1980.

Ces scientifiques privilégient la température médiane plutôt que la moyenne (28,40 °C lundi) car elle est moins perturbée par des relevés de température extrêmes dans des points isolés de la Méditerranée, avaient-ils expliqué.

Record probablement vite battu

La température de surface de l’Atlantique Nord «doit continuer à augmenter au cours du mois d’août», a prévenu Xungang Yin, et il est donc attendu que le record soit de nouveau battu. La température de 24,9 °C est «plus d’un degré plus chaud» que la normale, une moyenne calculée sur 30 ans (entre 1982 et 2011), a-t-il souligné. Depuis mars, qui est le mois lors duquel l’Atlantique Nord commence à se réchauffer après l’hiver, la courbe des températures évolue bien au-dessus de celle des années précédentes, avec un écart s’étant encore creusé ces dernières semaines.

L’Atlantique Nord est ainsi devenu un point d’observation emblématique de la surchauffe des océans de la planète, sous l’effet du réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre. L’observatoire européen Copernicus, qui utilise une base de données différente de celle de NOAA, a lui déclaré vendredi à l’AFP avoir enregistré une température de 24,70 °C pour le 26 juillet.

Cela «reste en dessous du record de septembre 2022» établi à 24,81 °C dans sa base de données ERA5, qui remonte jusqu’en 1979, a déclaré un porte-parole de Copernicus. Mais «il n’y a plus guère de doute sur le fait que le record de début septembre 2022 sera battu cet été», a-t-il dit, précisant qu’il s’agissait d’une «question de jours» avant que la mesure européenne n’enregistre elle aussi ce record.

«Situation extrême»

«Cette situation est extrême: on a déjà connu des vagues de chaleur marine auparavant, mais là c’est très persistant et distribué sur une large surface» de l’Atlantique Nord, a déclaré à l’AFP Karina Von Schuckmann, du centre de recherches européen Mercator Océan international (MOi). Cette océanographe rappelle que les océans ont absorbé 90% de l’excès de chaleur du système terrestre provoqué par l’activité humaine au cours de l’ère industrielle. Et «cette accumulation d’énergie a doublé au cours des deux dernières décennies», alimentant le réchauffement global des océans.

Au niveau planétaire, la température moyenne des océans bat des records de saison constamment depuis début avril. De façon plus anecdotique, mais frappante, la température de l’eau au large des côtes de Floride a atteint la température de 38,3 °C lundi soir, selon le relevé d’une bouée météorologique. Cette température, normalement plutôt associée à celle d’un bain, constitue potentiellement un record absolu mondial en matière de mesure ponctuelle, si son exactitude est confirmée.

AFP

