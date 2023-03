Coupe de Suisse – L’occasion était trop belle et Servette ne l’a pas manquée Les Grenat écartent logiquement un valeureux Rotkreuz (1re Ligue), pour se hisser en demi-finale de la Coupe. Daniel Visentini Rotkreuz

La tête de Crivelli vient de heurter le poteau. Le Français finira lui-même pour ouvrir le score. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Dans la petite ville zougoise, tout était soigneusement préparé. Des heures avant la rencontre, des dizaines de bénévoles s’activaient, pas même engourdis par la froideur grandissante qui saisissait Rotkreuz. Trois gradins spécialement aménagés, une tente VIP dressée, des stands divers et une joyeuse effervescence: un quart de finale de Coupe, quand on est en 1re Ligue, ça se fête. «Ce n’est peut-être que pour un match, mais c’est beau», glisse Andy, qui promène son gilet jaune d’organisateur un peu partout. Chevillé au corps, on devinait chez lui comme chez les autres le secret espoir d’un exploit en récompense. Mais Servette n’avait pas l’âme partageuse: les Grenat ont classé l’affaire en première période déjà, pour s’offrir la qualification attendue en demi-finale.