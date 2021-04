L’offre culturelle cet été – Locarno oui, la Fête de la musique non, et d’autres y croient L’été 2021 ne s’annonce pas totalement blanc sur le front culturel. Réactions et tour d’horizon non exhaustif, ici et ailleurs. Gérald Cordonier , Boris Senff , Sylvain Muller , Francois Barras

Le Festival de la Cité ne sait pas quelle forme prendra son édition 2021, après les nouvelles annonces du Conseil fédéral, mais espère encore réussir à proposer une édition conviviale du 6 au 11 juillet à Lausanne. Avec une septantaine d’événements, celle-ci voit même plus grand que l’an dernier, où une quarantaine de propositions avaient trouvé place en dehors de la cité essentiellement. KEYSTONE

Pour beaucoup, 2021 a le même goût amer que 2020. Dans la foulée de nombreux festivals (du Paléo à Rock Oz’Arènes en passant Caribana ou le Venoge), Sion sous les étoiles ou Pully-Québec ont annoncé cette semaine l’annulation de leur prochaine édition. Jeudi, c’est la Fête de la musique de Lausanne qui confie que les normes sanitaires actuellement en vigueur s’avèrent trop contraignantes pour oser imaginer des événements conviviaux le jour du solstice d’été.

Est-ce à dire que les annonces d’Alain Berset arrivent trop tard et que tout l’été s’annonce sans la moindre occasion de se réunir pour consommer de la culture? En attendant des explications plus précises, le Festival de la Cité continue à préparer son édition prévue du 6 au 11 juillet à Lausanne. Le Montreux Jazz paraît, lui aussi, toujours bien décidé à installer sa scène sur le lac, épicentre de sa programmation spéciale imaginée pendant deux semaines dès le 2 juillet.