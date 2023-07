Festival de cinéma – Locarno, la magie à ciel ouvert Le 76e festival aura lieu du 2 au 12 août sous la houlette de son directeur artistique, Giona A. Nazzaro. On vous présente quelque temps forts du programme. Pascal Gavillet

Lorsque la Piazza Grande affiche complet, voici ce que cela donne. Reflets d’une séance mémorable avec 9000 spectateurs en août 2007. KEYSTONE

Si vous êtes au Tessin, que vous voyez un peu de lumière sur une grande place et entendez des gens qui parlent dans des haut-parleurs, c’est que vous êtes à Locarno, qui plus est au festival. On a beau maugréer, pinailler ou contredire, l’image du festival, voire son symbole, en plus de celui du Léopard, c’est sa Piazza Grande. Unique, parfois imitée, jamais égalée, elle donne à l’événement sa grandeur et sa beauté. D’ailleurs, la plupart des souvenirs de Locarno prennent source sur la Piazza. Plus que les palmarès – souvent oubliés d’une année à l’autre –, voire que certaines grandes découvertes faites durant le festival. Donc c’est sur la Piazza que se tournent en premier lieu nos regards.