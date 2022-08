Sortie cinéma – Locarno déraille à fond de train La 75e édition démarre ce mercredi avec «Bullet Train», blockbuster ferroviaire sans temps mort ni nuance, au trash aussi potache que référencé. De quoi faire la vie duraille à la réputation de sérieux du festival. Francois Barras

Aaron Taylor-Johnson (à dr.) était présent à Locarno, ce mercredi, pour présenter «Bullet Train» sur la Piazza Grande, de façon moins bavarde que son personnage de tueur cockney.

Est-ce de fêter ses 75 ans cet été qui a donné à Locarno des envies canailles? Le vénérable festival du film n’a jamais caché ses appétences pour le dodu blockbuster à l’américaine, dont les présentations sur la Piazza Grande ont souvent fait reluire davantage le palmarès VIP du rendez-vous tessinois que les étoiles du septième art (cf. la présence de Harrison Ford en 2011, venu présenter avec Daniel Craig le fort oublié «Cowboys et envahisseurs»). Mais le film à grande vitesse et grand spectacle qu’il a choisi en ouverture de sa 75e édition, ce mercredi, coche comme rarement toutes les cases de la gourmandise hollywoodienne triple sucre (gare à l’écœurement), avec son lot d’acteurs stars, de cascades digitalisées, de rebondissements en veux-tu en voilà, de gore juste comme il faut et d’adrénaline en perfusion.