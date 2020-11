Cinéma – Locarno a choisi son nouveau directeur artistique, Giona A. Nazzaro Né à Zurich, l’homme travaille dans les milieux du cinéma depuis plusieurs décennies et collabore depuis onze ans avec le festival. Pascal Gavillet

Giona A. Nazzaro dans la salle du GranRex à Locarno: un nouveau directeur cinéphile et expérimenté. DR

Dans les milieux du cinéma, il est loin d’être un inconnu. Il nous arrivait souvent, depuis des années, de le croiser à Venise, où il officiait comme délégué général à la Semaine de la critique, à Nyon et bien sûr à Locarno, avec lequel il collaborait étroitement. La nomination hier de Giona A. Nazzaro à la direction artistique du Festival de Locarno n’est donc pas une totale surprise. L’homme a de nombreux atouts dans la manche. Un engagement indéfectible et réel pour le cinéma, des compétences établies dans le domaine de la programmation, des aptitudes pour les langues, un gros carnet d’adresses et un sens de l’organisation que sa nature d’apparence calme et pondérée ne peut que consolider, surtout dans ce navire parfois amené à voguer en eaux tempétueuses qu’est le festival tessinois. Survenu en septembre dernier, le départ impromptu de Lili Hinstin, qui avait repris les rênes artistiques de l’affaire fin 2018, a pris tout le monde de court.