Lettre du jour – L’obsession du risque zéro Opinion Courrier des lecteurs

Laurent Guiraud

Conches, 20 août

Mars 2020: «Le masque est inutile.» Août 2020: «Le masque est obligatoire.» À contretemps et à l’excès, nos autorités réagissent alors que la situation est moins alarmante qu’en mars.

Si le nombre de contaminations augmente, les hospitalisations baissent et la mortalité chute. En avril-mai, elle était en moyenne de 50 morts par jour. Depuis juin, elle est de 1 à 2 morts par jour à la suite d’une meilleure prise en charge des patients.

Cette mortalité rejoint celle d’une grippe saisonnière ou celle des accidents de la route avec en plus ses handicapés à vie. La circulation est-elle pour autant interdite?

Dans cette cacophonie de déclarations mensongères, péremptoires, contradictoires et anxiogènes, nous sommes exaspérés. Avec l’obsession du risque zéro, on prend un marteau pour écraser une mouche. On nous prend en otage en bouleversant nos liens sociaux, culturels et nos libertés.

Ce manque de bon sens se paiera en dépressions, faillites, chômage, troubles psychiques et problèmes sanitaires collatéraux. Chaque pays bricole sa liste de pays et de lieux dangereux et prononce des mises en quarantaine qui seront un reconfinement qui ne dit pas son nom.

Pendant ce temps, des chercheurs bricolent rapidement un vaccin qui ne servira qu’à enrichir les big pharmas et les spéculateurs boursiers.

En 1918, la grippe espagnole a tué 50millions de personnes dont l’espérance de vie était de 55ans. Aujourd’hui, le coronavirus est cinquante fois moins mortel et l’espérance de vie est de 85ans. Trompé par le mirage de l’immortalité entretenu par des illuminés de Google, l’homme actuel n’accepte plus sa condition humaine et considère que la mort est un échec.

L’acceptation philosophique des risques liés à la vie est essentielle pour éviter la peur, la défiance de l’autre et le repli sur soi. Pour autant, il n’est pas question ici de contester les mesures barrières sanitaires.

Simplement, l’application de celles-ci doit être raisonnable pour éviter que le remède soit pire que le mal.

Daniel Fortis