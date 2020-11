David Guetta est en promotion de sa nouvelle chanson, «Let’s love». Mais le musicien de 52 ans souhaite également revenir sur un sujet plus sensible. Au plus fort du mouvement Black Lives Matter, alors que les tensions raciales étaient à leur comble, le DJ star n’avait pas hésité à utiliser sa notoriété pour afficher sa solidarité avec les militants. Un acte qui a valu au Français une pluie de critiques. S’il a longtemps refusé de s’exprimer sur le sujet, il a aujourd’hui décidé d’évacuer sa colère.

Votre nouvelle chanson, pour laquelle vous avez à nouveau collaboré avec Sia, a des allures de retour dans les années 80. Est-ce une sorte d’évasion vers des temps meilleurs?

Dans «Let’s love», c’est surtout le texte qui compte. Cette chanson parle d’une période difficile à traverser, une période qu’il faut surmonter dans la solidarité et non dans la division. En cette période de tensions, de racisme et d’affrontements entre groupes, nous devons faire gagner l’amour et non la haine. Nous venons de traverser une période très sombre. J’ai donc réfléchi à quelle avait été la période la plus heureuse de mon existence. Et, oui, il s’agissait bien des années 80, tout était si joyeux à l’époque. Voilà pourquoi j’ai repris les sonorités de cette époque.