Psychologie – L’obsession de la réussite encourage les personnalités pathologiques Les diagnostics de borderline, de narcissiques ou de psychopathes augmentent et viennent s’ajouter à ceux des personnalités dites difficiles. Un manuel de survie, écrit par les psychiatres François Lelord et Christophe André, propose de mieux les comprendre pour mieux les gérer. Fabienne Rosset

Le psychiatre Christophe André explique l’augmentation de troubles anxieux chez les paranoïaques et les narcissiques, adultes comme enfants, notamment par le manque actuel d’interactions sociales. «Or, cette espèce de permanence de contact imprévus, de rencontres avec de nouvelles personnes, c’est un peu comme un yoga relationnel, ça nous force à une certaine flexibilité, à une curiosité. Ça maintient la capacité de nous adapter.» Getty Images

Du paranoïaque qui prend tout comme une attaque, à l’obsessionnel qui se noie dans les détails, en passant par le narcissique qui tire la couverture à lui, tous bouleversent la vie quotidienne, au travail comme à la maison. Pour mieux les comprendre et mieux les gérer, François Lelord et Christophe André proposent une édition enrichie de leur manuel de survie face à ces personnalités pathologiques.

Dans «Les nouvelles personnalités difficiles» (Ed. Odile Jacob), les deux psychiatres décortiquent douze profils via leurs expériences thérapeutiques, avec des exemples de cas concrets et des modes d’emploi pour ne plus entrer dans le jeu de ces personnalités difficiles. Zoom sur les nouvelles personnalités problématiques qui émergent depuis quelques années via une interview croisée des deux auteurs.