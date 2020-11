Biden président – L’obscure fonctionnaire de Trump qui bloque la transition Emily Murphy, la responsable de la gestion du parc immobilier du gouvernement, refuse de signer une lettre permettant à Joe Biden d’avoir accès aux fonds publics pour préparer sa présidence. Jean-Cosme Delaloye, New York

Emily Murphy, la fonctionnaire de l’administration Trump qui bloque la passation des pouvoirs à Washington. CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

«Je ne suis pas là pour faire les gros titres ou pour me faire un nom.» Le 18 octobre 2017, au moment de se présenter aux sénateurs qui allaient la confirmer à son poste de directrice des Services généraux de l’administration américaine, Emily Murphy avait revendiqué l’anonymat conféré par son rôle obscur au sein du gouvernement de Donald Trump.

Trois ans plus tard, sa loyauté sans limites à ce président qui l’a nommée et qui refuse de reconnaître sa défaite face à Joe Biden l’a placée au cœur de la guerre pour le contrôle de la Maison-Blanche. Du jour au lendemain, cette femme du Midwest âgée de 45 ans a acquis une notoriété nationale. Sa photo, son e-mail et son numéro de téléphone circulent sur les réseaux sociaux. Les grands médias américains lui ont tous consacré des sujets en soulignant, comme l’a écrit le «New York Times», qu’elle était désormais «l’obstacle entre l’équipe Biden et une transition en douceur».