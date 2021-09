Covid-19 – L’obligation vaccinale à l’embauche, légale? La sélection décidée par les HUG questionne, entre pesée d’intérêts et proportionnalité de la mesure. Aurélie Toninato

Tout nouvel employé des HUG devra dès aujourd’hui être vacciné contre le Covid. KEYSTONE

Dès ce mercredi, quiconque souhaite être engagé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) devra être vacciné contre le Covid, qu’il soit médecin, cuisinier ou agent d’entretien. Le personnel déjà en place, lui, n’est pas concerné par l’obligation vaccinale, mais ceux qui ne sont pas immunisés doivent se faire dépister de manière hebdomadaire. Cette sélection à l’embauche décidée par le conseil d’administration des HUG est-elle légale?

«D’une manière générale, la législation ne contient pas de règles précises sur la protection des personnes qui postulent à un emploi, répond Jean-Philippe Dunand, professeur de droit du travail à l’Université de Neuchâtel et avocat. Sous réserve d’éventuelles règles spécifiques dans la législation genevoise, l’Hôpital peut ainsi considérer que rien ne lui interdit d’imposer ce critère. J’aurais tendance à dire que si un employeur n’a pas le droit d’exiger la vaccination de ses employés, alors il n’a pas non plus le droit de l’imposer comme critère d’engagement. Mais les hôpitaux sont un secteur à part, où l’on admet des règles plus contraignantes. Ils représentent une exception, la majorité des juristes considèrent que vu les risques de transmission, un employeur aurait le droit d’exiger la vaccination.»