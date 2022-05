Cyclisme en Suisse – L’obligation de porter un casque jusqu’à 16 ans ne convainc pas Après celle du National, la Commission des transports du Conseil des États rejette mardi ce point, restant attachée au principe de la responsabilité individuelle.

Le Conseil fédéral souhaite rendre obligatoire le port du casque à vélo jusqu’à 16 ans (photo d’illustration). KEYSTONE

Les jeunes cyclistes ne devraient pas être contraints de porter un casque jusqu’à 16 ans. La Commission des transports du Conseil des États rejette, par 8 voix contre 2, ce point de la réforme de la loi sur la circulation routière.

Courses autorisées

La commission soutient en revanche, par 10 voix contre 3, l’abrogation de l’interdiction des courses automobiles sur circuit. Une telle interdiction ne se justifie plus, à ses yeux, compte tenu des normes de sécurité en vigueur et de l’émergence de technologies plus respectueuses de l’environnement.

Une minorité n’est pas de cet avis. Les courses sur circuit, impliquant des véhicules équipés de moteurs à combustion, ne sont plus en phase avec notre époque pour des raisons écologiques, juge-t-elle. La commission est en outre pour une interdiction des avertissements publics concernant les contrôles routiers.

Les conducteurs de véhicules prioritaires, effectuant des courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, devraient quant à eux bénéficier d’une atténuation de peine en cas d’excès de vitesse. La commission y est favorable.

Et elle se rallie à la proposition du National visant à ce que désormais seule soit prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention. Dans la foulée, elle a adopté, par 7 voix contre 6, une motion d’Olivier Feller (PLR/VD), poursuivant un objectif similaire.

Chauffards moins punis

Lors de son premier examen du projet, la commission a déjà accepté de revoir les peines du programme «Via sicura». Les chauffards verront notamment leur retrait de permis passer de 24 mois à seulement 12 mois au minimum.

ATS

