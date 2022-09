Extravaganza aux MTV Video Music Awards 2022 – Lizzo éclipse tout le monde aux VMAs Habillée en Jean Paul Gaultier Couture, la chanteuse de 34 ans a fait sensation dimanche passé. Au passage, elle a réglé ses comptes avec un de ses détracteurs qui s’en prend à son physique. Lanz Alexandre

Lizzo prend la pose face aux photographes lors de son arrivée aux MTV Video Music Awards dimanche 28 août 2022 au Prudential Center à Newark, New Jersey, USA. KEYSTONE

2022 est son année. Après la sortie en juillet de «Special», son quatrième album studio encensé par la critique et hissé au deuxième rang des meilleures ventes d’albums d’une artiste féminine aux États-Unis juste derrière Beyoncé, rien ne semble arrêter Lizzo dans son ascension au statut de superstar internationale. Dimanche 28 août, lors de son arrivée aux MTV Video Music Awards à Newark dans le New Jersey, l’artiste emportait tout sur son passage. Sublimement dramatique dans une robe bleu nuit haute couture signée Jean Paul Gaultier par Glenn Martens aux volumes incommensurables, Lizzo conjuguait à la perfection glamour et engagement. Deux positions diamétralement opposées, pensait-on. Jusqu’à elle.