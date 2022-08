Course à Downing Street – «Liz Truss va revigorer l’économie» Le duel entre les deux finalistes pour succéder à Boris Johnson divise le Parti conservateur. Les militants plébiscitent la ministre, alors que les élus soutiennent Rishi Sunak. Julie Zaugg - Cheltenham

Liz Truss applaudie par les militants à Cheltenham, où elle affrontait Rishi Sunak en débat. La ministre des Affaires étrangères devance largement son adversaire dans les sondages, alors que les membres du parti ont jusqu’au 2 septembre pour choisir leur nouveau chef, qui deviendra premier ministre. 11 août 2022. EPA/NEIL HALL

À Cheltenham, il n’y a pas de grands problèmes. Cette cité de 117’000 habitants connue pour ses eaux médicinales, ses festivals littéraires et ses courses équestres n’a que peu de chômeurs et de SDF. Le centre-ville, avec ses façades victoriennes couleur pastel et ses parcs fleuris, respire l’opulence. «Les membres du Parti conservateur local sont surtout concernés par l’état des routes, la préservation des espaces verts et les graffitis qui ont commencé à apparaître au centre-ville», relève Stephan Fifield, un élu municipal de 29 ans.