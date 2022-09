Premier discours de la première ministre – Liz Truss s’entoure de ministres ultralibéraux Nommée par la reine Elizabeth II, la nouvelle première ministre britannique a présenté ses priorités: résoudre la crise énergétique, réduire les impôts et réformer le système de santé. Tristan de Bourbon - Londres

Liz Truss a été chargée par la reine Elizabeth II de former un gouvernement. Elle est le 15 e premier ministre des 70 ans de règne de la souveraine. Balmoral, 6 septembre 2022. Jane Barlow/Pool Photo via AP

Après sa rencontre avec la reine Elizabeth II dans sa résidence écossaise de Balmoral, Liz Truss est devenue mardi après-midi la nouvelle première ministre britannique. La 56e de l’histoire et la 3e femme. De retour à Londres, elle a prononcé son premier discours devant le 10 Downing Street. «Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort. […] Je suis convaincue qu’ensemble, nous pouvons surmonter la tempête et reconstruire notre économie.»