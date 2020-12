Coronavirus en Suisse – Livraison des vaccins sous haute surveillance L’armée est responsable des cartons à pizza les plus précieux de Suisse. Chaque carton contient 975 doses de vaccin de Pfizer et Biontech. Un «trésor» qui se protège.

À première vue, cela ressemble à des cartons à pizza, mais dans chaque emballage se trouvent 195 flacons avec chacun cinq doses du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et Biontech. ATS-Keystone

La plus grande action de vaccination de l’histoire suisse met également l’armée à contribution. Elle prend en charge les vaccins à la frontière, les stocke dans des endroits tenus secrets et approvisionne les cantons en continu. Coup d’œil à la Pharmacie de l’armée à Ittigen (BE).

À première vue, cela ressemble à des cartons à pizza, mais dans chaque emballage se trouvent 195 flacons avec chacun cinq doses du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et Biontech. Avec le contenu d’une boîte, 975 personnes peuvent ainsi être vaccinées une fois.

L’armée réceptionne les livraisons à la frontière. «À partir de là, nous en sommes responsables, jusqu’à ce que nous les ayons distribuées aux cantons», a expliqué lundi devant la presse Daniel Aeschbach, chef de la Pharmacie de l’armée.

Durant le transport, les cartons sont placés dans des récipients contenant de la neige carbonique qui maintient une température constante de -78 degrés, soit légèrement plus que le minimum requis de -70. Dans les entrepôts de l’armée, les vaccins sont placés dans des congélateurs à ultra basse température.

Daniel Aeschbach, chef de la pharmacie de l'armée, utilise un modèle logistique pour montrer comment le vaccin Covid-19 est distribué dans les cantons . KEYSTONE

Livraisons quotidiennes

Les cantons peuvent passer leurs commandes chaque jour jusqu’à 15h00, dans la limite des contingents fixés par la Confédération. Les livraisons sont effectuées en continu, jours fériés et week-ends compris.

Cela nécessite des mesures de sécurité importantes, a relevé Daniel Aeschbach, contre le vol et la cybercriminalité notamment. Le personnel a aussi dû être formé au maniement de la neige carbonique – ou glace sèche – qui n’est pas sans danger.

Une fois remis aux cantons, les vaccins sont sous leur responsabilité. Certains les stockent dans des congélateurs spéciaux dans les hôpitaux. Une fois décongelé, le vaccin doit être utilisé dans un délai de cinq jours.

ATS/NXP