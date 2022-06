Il s’agit d’affaires de famille. Je fais partie de ces papas à qui il est arrivé d’offrir à son fils un week-end «entre hommes» pour aller voir un match de football. Des instants heureux, remplis de toutes sortes d’émotions intimes et collectives. Allant d’Espagne en Italie, nous avons admiré de grands clubs en leurs stades mythiques, l’équipe nationale aussi. Mais rien n’égale la ferveur tendue des enceintes anglaises, où le football est plus qu’une passion ou un divertissement. Il s’agit là-bas d’une question existentielle, chantant la vie et la mort, c’est extraordinaire.

Après des drames irréparables, que ce soit au stade du Heysel en 1985 (39 morts) ou à Hillsborough quatre ans plus tard (97 morts), les Britanniques ont appris à gérer les foules, jugulant les émeutiers. Ils ont certes aussi monté le prix des billets, remplaçant en partie les prolétaires énervés par une classe moyenne moins turbulente, mais ça n’enlève rien au sentiment de contrôle bienveillant et strict, tendance police à cheval, que vous ressentez en passant le portique d’un stade anglais.

Car ce sont là des affaires politiques importantes. Pour faire court, si en France le parti d’Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l’Assemble nationale, cela s’est sans doute joué au Stade de France, quelques jours avant les législatives, alors que la finale de la Ligue des champions opposait, à Saint-Denis, Liverpool au Real Madrid. Il s’y est passé des choses atroces. Je ressens ainsi la peur de l’Anglaise Jade et de Maxwell, son fils de 11 ans, gazés, il n’y a pas d’autre mot, par l’incompétente police de France. Ils n’ont pas réussi à voir le match pour lequel ils avaient dépensé des centaines d’euros. Je me sens solidaire de Paddy, champion de MMA, qui s’est fait piquer son billet par un stadier qui voulait le filer à ses copains de la racaille – c’est toujours le mot – locale. Je me sens solidaire (le magazine «Paris Match» nous a conté tous ces destins) de Sarah, enceinte de 5 mois, qui s’est pris coups et lacrymogènes. À Liverpool, on a recueilli 9000 témoignages de ce genre, handicapés, familles, gamines et gamins.

L’incurie policière crasse a ainsi fait le lit de Jean-Luc Mélenchon, qui la dénonce sans relâche. La racaille de Saint-Denis a fait le lit du Rassemblement national, qui stigmatise le comportement des bandes depuis des années. L’écœurant ministre Gérald Darmanin a fait le reste, opacifiant le réel, inventant pour sa défense et celles de ses services un grotesque scandale de supposés faux billets et hooligans, là où il n’y avait que du pur mensonge d’État. Voilà, et c’est finalement bien fait, comment, en France, on peut perdre les élections. «Le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football»: Camus, moins bête que Darmanin.



