Série d’été: les grandes histoires d’amour de la littérature romande 1/4 – Rémi et Théoda, à la vie, à la mort «Théoda», premier roman de Corinna Bille, fait sensation en 1944 en racontant une passion amoureuse valaisanne qui vire à la tragédie, au meurtre et à la dernière exécution capitale du canton, le 28 février 1842. Haussant Rémi et la belle Théoda au rang d’amants iconiques des montagnes suisses. Isabelle Falconnier

Corinna Bille vers 1950. ullstein bild via Getty Images

Il était une fois, dans une vallée du Valais vivant comme autrefois… Théoda et Rémi. Théoda est mariée à Barnabé, dans le village de Terroua, Rémi à Marguerite, dans le village voisin. Mais un jour, Marceline, la jeune sœur de Barnabé, les surprend enlacés dans un champ de fleurs. Elle ne dit rien, garde le secret de ce qu’elle n’est pas certaine d’avoir vu. Les saisons passent, la passion de Théoda et Rémi enfle, tout comme la rumeur. Un jour, au milieu du village, il est même écrit dans la neige «Rémi et Théoda». Marceline ne dit toujours rien. Mais le drame survient malgré tout. Barnabé disparaît, ne revient pas: Théoda et Rémi l’ont fait noyer dans le Rhône. Ils sont arrêtés, emprisonnés, exécutés par décapitation à Sion.