Sprint final – L’itinéraire d’un président sur la défensive Donald Trump organise meeting sur meeting dans des États qu’il a remportés en 2016. La raison: des sondages qui le donnent perdant. Jean-Cosme Delaloye, New York

Donald Trump a parlé mardi à des milliers de personnes lors d’un meeting organisé dans le Michigan. AFP

Après la Pennsylvanie lundi, Donald Trump a enchaîné les meetings mardi dans le Michigan, le Wisconsin et le Nebraska. L’itinéraire du président américain reflète le nombre d’États qu’il avait gagnés en 2016 et qu’il est obligé de défendre cette année. Un sondage publié lundi par l’Université du Wisconsin montre que Joe Biden est en train de creuser l’écart sur lui dans trois États clés pour la Maison-Blanche: le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie.

Dans le Michigan, l’ancien vice-président de Barack Obama jouit désormais d’une avance de 10 points sur Donald Trump, soit 4 points de plus que lors du dernier sondage réalisé par l’université en septembre. L’évolution est similaire en Pennsylvanie, où l’avantage de Joe Biden a doublé pour passer à 8 points, et dans le Wisconsin, où il est de 9 points.