Patrimoine lémanique - L’«Italie» reste en rade au Bouveret

Bateau aux arrêts forcés – L’«Italie» s’impatiente de rythmer à nouveau la vie des riverains Le vénérable navire ne répondait parfois plus aux ordres du capitaine. En rade au Bouveret, il attend les pièces de rechange qui tardent à venir. Claude Beda

Le bateau «Italie» (à g.) est en rade au Bouveret depuis le 7 juillet. Il reçoit parfois la visite de la «Suisse». ODILE MEYLAN

Bateau mythique, l’Italie ne rythme plus la vie des riverains du Haut-Lac depuis le 7 juillet. Victime de deux incidents au Bouveret (VS) à la fin mai et à Montreux au début du mois, le vénérable navire Belle Époque est en rade au Bouveret. Car ses moteurs ne répondent occasionnellement plus aux ordres du capitaine. «C’est dû à un problème électrique, explique Andreas Bergmann, directeur de la Compagnie générale de navigation. Et nous ne voulons prendre aucun risque.»

