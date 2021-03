Péninsule reconfinée – L’Italie qui pleure, la Sardaigne qui rit Contraints de se soumettre à un nouveau confinement strict, les Italiens n’ont pas le moral. Ils seront à nouveau privés de fêtes de Pâques cette année. Dominique Dunglas, Rome

La place d’Espagne à Rome quasi déserte, au premier jour du reconfinement ordonné par le gouvernement jusqu’au 6 avril au moins, période englobant les fêtes de Pâques. keystone-sda.ch

Rues pratiquement désertes, rares passants munis d’une autocertification à présenter aux barrages de police, magasins fermés à l’exception de ceux vendant les produits de première nécessité, files d’attente et déprime collective: abstraction faite de la Sardaigne, l’Italie est depuis hier retournée en lockdown comme aux heures les plus noires de mars 2020.

Alors que la barre des 100’000 décès a été franchie la semaine dernière et après un mois et demi de progression constante du nombre de contagions, l’incidence du Covid-19 à l’échelon national a dépassé 194 cas pour 100’000 habitants (97 pour 100’000 en Suisse). En province de Trente, en Lombardie ou en Piémont, l’indicateur atteint même respectivement 351, 306 et 271. Le gouvernement a donc placé dès lundi douze régions en «zone rouge», le régime le plus sévère, et sept régions en «orange foncé».