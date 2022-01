Mario Draghi serre la vis – L’Italie impose le vaccin aux plus de 50 ans Vaccin obligatoire pour les quinquas et plus, et green pass exigé dans presque tous les lieux publics: Rome adopte une ligne dure, approuvée par une large majorité de l’opinion. Dominique Dunglas - Rome

Dès le 15 février, les plus de 50 ans contrôlés sans vaccin dans la rue risqueront une amende de 100 euros. Sur leur lieu de travail, l’amende passera à 1000 euros. Rome, 31 décembre 2021. KEYSTONE

Les quinquagénaires antivaccins auront dans quelques jours la vie dure en Italie. Le gouvernement impose l’obligation de vaccination pour les plus de 50 ans ne travaillant pas et la détention du «green pass renforcé» (délivré sur présentation d’un vaccin de moins de six mois) pour tous les travailleurs de la même catégorie d’âge. Une formule alambiquée qui met hors la loi les 2,8 millions de plus de 50 ans – sur un total de 28 millions – qui ont jusqu’ici refusé le vaccin.

«Nous intervenons sur la catégorie la plus à risque d’hospitalisation.» Mario Draghi, président du Conseil

Ils ont jusqu’au 31 janvier pour se mettre en règle. Les contrôles ne commenceront qu’à partir du 15 février pour laisser le temps au vaccin de devenir efficace. À partir de cette date, un plus de 50 ans contrôlé sans vaccin dans la rue risquera une amende de 100 euros. Sur son lieu de travail, l’amende passera à 1000 euros.