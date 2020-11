Football – L’Italie et la Belgique en finale de la Ligue des nations Italiens et Belges se sont imposés lors de la dernière journée et rejoignent la France et l’Espagne dans le «Final 4».

Une première en Ligue des nations pour les Italiens et les Belges. Keystone

L’Italie, en s’imposant mercredi en Bosnie-Herzégovine (2-0), s’est qualifiée pour la phase finale à quatre de la Ligue des nations de football dont elle sera en principe la nation hôte en octobre 2021.

Les Azzurri, qui étaient assurés de se qualifier en cas de succès, ont validé leur billet sans trembler à Sarajevo, en ouvrant la marque par Andrea Belotti (22e) puis en faisant le break en milieu de seconde période par Domenico Berardi (68e). Le Final 4 de cette seconde Ligue des nations réunira l’Italie, la France, l’Espagne et la Belgique.

L’autre rencontre du groupe a vu les Pays-Bas s’imposer en Pologne 2-1 (0-1) grâce à Depay (pen., 77e) et Wijnaldum (84e). Les Néerlandais prennent ainsi la deuxième place du groupe à leurs hôtes du soir. La Bosnie-Herzégovine est, elle, reléguée en Ligue B.

Lukaku voit double

La Belgique qui s’est qualifiée pour la phase finale en battant 4 à 2 le Danemark mercredi à Louvain grâce notamment à un doublé de Romelu Lukaku.

L’attaquant de l’Inter Milan a marqué en seconde période (56e et 69e minutes) ses 56e et 57e buts avec les Diables Rouges, dont 17 inscrits lors des 14 derniers matches avec la sélection nationale belge.

L’Angleterre a elle aussi marqué quatre buts mercredi pour son dernier match dans ce groupe 2. Rice (20e), Mount (24e), et Foden (80e et 84e) ont fait plier l’Islande 4-0 (2-0). Les hommes de Gareth Southgate terminent troisièmes derrière la Belgique et le Danemark, l’Islande est reléguée.

Les promus de Ligue B en Ligue A sont l’Autriche, qui a fait match nul contre le Danemark (1-1), la République tchèque, gagnante de la Slovaquie (2-0), la Hongrie, qui a battu la Turquie (2-0), et le Pays de Galles, vainqueur de la Finlande (3-1).

Le Kosovo se sauve

Le Kosovo, sans Bernard Challandes sur le banc puisque le coach neuchâtelois, positif au Covid depuis quelques jours, est en quarantaine, a réussi à remporter son premier match dans la Ligue C, mercredi soir contre la Moldavie 1-0 (1-0).

Cette victoire permet aux Kosovars de conserver leur place à ce niveau, eux qui ont été promus la saison dernière. C’est Lirim Kastrati qui a trouvé le chemin des filets à la 31e minute pour le Kosovo.

Dans ce groupe, la Slovénie est promue et la Moldavie est reléguée en Ligue D.

AFP