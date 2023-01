Plainpalais – L’Italie est gourmande au Mangia Bene Dans ce restaurant à l’ambiance joyeuse, les pizzas à pâte levée sont parfaites, la pasta al dente est délicieuse et la panna cotta crémeuse. Alain Giroud

Au Mangia bene, le chef, Alessandro Meini, connaît ses classiques. Ici avec Naci et le pizzaïolo, Mirko Coluccia, Lucien Fortunati

À peine assis sur la terrasse, plutôt tranquille en soirée, et Naci se précipite avec le sourire. Un service à l’italienne? Si on veut, Naci est turc mais son accueil est joyeux et efficace. La preuve, il accepte de servir une pizza pour enfant à l’apéro.