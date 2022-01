Passage à la nouvelle année – L’isotherme zéro degré presque à un niveau record en Suisse

La limite de congélation se situait à 3764 mètres. Un niveau plus élevé a été détecté à trois reprises seulement depuis le commencement des mesures.

Les températures douces en Suisse ont fait grimper l’isotherme zéro degré à un niveau presque record pour cette période de l’année. Lors du passage à 2022, la limite de congélation se situait à 3764 mètres, a indiqué samedi MétéoSuisse sur Twitter.

Pour les mois de décembre et janvier, l’isotherme zéro degré n’a atteint qu’à trois reprises un niveau plus élevé depuis le commencement des mesures. Le record du 6 janvier 1999 n’était plus haut que de 100 mètres.