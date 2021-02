Humour sur Instagram – Lison Daniel, toutes les femmes de ta vie Sur «les.caractères», son compte Instagram, la comédienne et scénariste de 28 ans dépeint des personnages hauts en couleur qui nous ont arraché quelques gros fous rires contagieux. Alexandre Lanz

«Ado, je passais mon temps à faire des petits bricolages et à lire du Marie Desplechin», confie la jeune femme. AFP

C’est qui?

Flash-back. Printemps 2020, entre deux réunions Zoom et trois apéros vidéo, les.caractères se propage comme une traînée de poudre entre amis. Un compte Instagram hautement viral, assurément. Derrière la galerie de personnages fictifs immédiatement cultes, aux traits et aux voix filtrés, la comédienne Lison Daniel fait preuve d’un talent de personnification extraordinaire. Hilarant, évidemment. Savamment postés au compte-gouttes, ses sketches filmés de courte durée nous laissent en permanence sur notre faim. On est accro, forcément.