Que vous inspire le fait d’être la personne qui a critiqué Gianni Infantino?

Cela ne me plaît pas. Cela a été difficile émotionnellement pour moi, car j’accorde de la valeur à l’esprit d’équipe. J’étais directrice technique du football féminin et masculin, donc je mesure l’importance d’être fiable, d’entretenir de bonnes relations avec les personnes. Être connue comme celle qui critique n’est pas une position que j’affectionne. Je n’en veux pas. Je parle de Gianni Infantino parce qu’il est le chef d’un système, d’un mouvement dont je fais partie. J’essaie d’être transparente à propos de ce qui doit être changé. Ce ne sont pas que les patrons, les médias ou les sponsors. Tout le monde doit s’y mettre. Certaines choses ne doivent pas être discutées uniquement dans les hautes sphères du football, mais aussi en dehors. Pour moi, diriger est un service. Nous ne vendons pas des produits ou des parts de marché, mais sommes le plus grand sport du monde.