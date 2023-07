Même en massacrant 30’000 prisonniers politiques en 1988 en Iran, à 90 % des Moudjahidine du peuple, le régime clérical n’a pas réussi à éliminer sa principale opposition. Cette organisation, qui s'inspire de l'islam tolérant, exerce une influence surprenante auprès des femmes et des jeunes. Dans la société musulmane iranienne, une organisation dirigée par une femme prônant la séparation de la religion et de l'État ainsi que l'égalité des genres, occupe une place privilégiée pour dénoncer tous les abus commis sous couvert de l'islam par cette dictature religieuse.

Après le massacre de 1988, le régime a poursuivi assassinats et exécutions, mais a aussi lancé sa diabolisation en Iran comme à l’étranger dans des campagnes de milliards de dollars. Lors de l'arrestation d'Assadollah Assadi, le diplomate terroriste iranien qui a tenté de faire sauter le rassemblement annuel du Conseil national de la Résistance (CNRI) dirigé par Maryam Radjavi, un carnet vert a été saisi sur lui. Il renfermait une longue liste de cellules dormantes qu'il finançait mensuellement.

Au début du soulèvement de septembre 2022, on a vu soudain apparaître à l’étranger de nombreux individus qui n'avaient jusque-là aucune existence politique. Tout en s’opposant à la théocratie iranienne et en organisant des manifestations, elles se sont mises à attaquer le Conseil national de la Résistance sous le couvert du slogan «femme, vie, liberté».

Les cellules et les lobbies activés ont voulu faire passer le CNRI pour hostile à la démocratie. En même temps, ils ont recouvert d’une chape de plomb les centaines de milliers de ses partisans tombés pour la liberté durant 44 années de résistance en Iran. C’est ainsi que l'on a vu le fils du chah déchu se présenter comme l’alternative aux mollahs. Il est évident que le régime iranien tire un formidable profit de ce mécano pour éclipser la véritable alternative.

Malgré cette campagne agressive, le programme en 10 points du CNRI, présenté il y a vingt ans dans une réunion au Parlement européen, vient encore d’être soutenu par des majorités de parlementaires de 29 pays, notamment en France. Ces soutiens et la peur d'un nouveau séisme politique, ont amené Téhéran à faire chanter les capitales occidentales pour restreindre les activités du CNRI. La théocratie sait que chaque nouveau soulèvement sera plus fort que le précèdent et qu’il pourra conduire à un changement démocratique s’il existe une alternative viable.

Avant le rassemblement annuel du CNRI à Paris le 1er juillet, on a vu le président Raïssi, annoncer après une conversation de 90 minutes avec le président Macron que la France allait réagir. Les cercles du renseignement en Iran disent que cet appel a porté sur l’interdiction de ce rassemblement. Téhéran cherche bien à faire chanter la France. Cependant la justice a autorisé la Résistance iranienne à tenir son rassemblement annuel à Paris. Au moins 500 hautes personnalités des cinq continents ont participé au Sommet mondial pour un Iran libre, et des milliers de manifestants Iraniens ont convergé de toute l’Europe vers la place Vauban, montrant la force de l'alternative. Et cette bataille promet de continuer.

Hamid Enayat Politologue iranien. DR

