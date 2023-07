Exemplaires du Coran brûlés – La tension monte entre l’Irak et la Suède La situation est tendue entre les deux pays alors qu’un nouvel autodafé est prévu en Suède ce jeudi. Bagdad a expulsé l’ambassade de Suède.

La police se prépare à une manifestation devant l’ambassade d’Irak à Stockholm, en Suède, le 20 juillet 2023. AFP

Plus rien ne va entre Bagdad et Stockholm. L’Irak a ordonné l’expulsion de l’ambassadrice suédoise et a menacé de «rompre ses relations diplomatiques avec la Suède» si un nouvel autodafé du Coran avait lieu, a annoncé jeudi le bureau du premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani dans un communiqué, après l’incendie de l’ambassade suédoise à Bagdad par des manifestants.

«Le gouvernement irakien a informé hier le gouvernement suédois, via les canaux diplomatiques, qu’il se dirigerait vers une rupture des relations diplomatiques avec la Suède au cas où se produirait à nouveau un autodafé du Coran», ont averti les services du premier ministre dans un communiqué, à l’issue d’une réunion avec des responsables de la sécurité.

Évoquant ces autodafés, le gouvernement irakien a dénoncé «de tels gestes provocateurs» qui constituent «une menace pour la paix» publique et «une incitation à la culture de la violence et de la haine», selon le communiqué.

Ambassade incendiée

L’ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée jeudi avant l’aube lors d’une manifestation organisée par des partisans du leader religieux Moqtada Sadr, avant un nouvel événement prévu à Stockholm où un exemplaire du Coran doit être brûlé.

Jeudi, les participants à la réunion sécuritaire présidée par le premier ministre ont «condamné l’incendie de l’ambassade», considéré comme «une brèche sécuritaire à laquelle il faut immédiatement remédier». Ils se sont engagés à «faire rendre des comptes» pour leurs «manquements» aux responsables sécuritaires concernés, selon le communiqué.

«Lors de la réunion, il a été décidé de traduire en justice les auteurs de l’incendie qui ont été interpellés», martèle le texte. «Le gouvernement irakien réitère ses engagements concernant la sécurité et la protection de toutes les missions diplomatiques et à empêcher toute attaque les visant», selon le communiqué.

Convocation de la Suède

Une source sécuritaire a rapporté à l’AFP l’arrestation d’environ 20 manifestants à l’issue de l’incendie.

La Suède a annoncé jeudi la convocation du chargé d’affaires irakien après l’invasion et l’incendie de son ambassade à Bagdad.

«Ce qui s’est produit est totalement inacceptable et le gouvernement condamne ces attaques de la façon la plus véhémente qui soit», a affirmé le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström

AFP

