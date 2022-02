Notre histoire en 1760 – Liotard dessine les portraits des Thellusson Un livre réveille le souvenir d’esthètes genevois naguère connus à Paris et Londres. Benjamin Chaix

Julie Ployard, femme d’Isaac-Louis de Thellusson, par Jean-Étienne Liotard. Kunst Museum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart, Ankauf, 1935.

Un récent ouvrage fait découvrir une famille genevoise à travers les œuvres qu’elle a commandées à des grands artistes. Principalement des portraits, dessinés ou peints au XVIIIe et au XIXe siècle, dont les plus beaux sont deux fameux pastels de Liotard acquis en 1935 par Oskar Reinhart et conservés au Kunst Museum Winterthur. Ils représentent Isaac-Louis de Thellusson et sa seconde épouse Julie Ployard, parés à la dernière mode de 1760, date à laquelle le pastelliste les a dessinés. Bertrand du Vignaud, ancien vice-président de Christie’s France, est l’auteur de ce livre d’art et d’histoire.