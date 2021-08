Football espagnol – Lionel Messi, la légende qui a coûté cher L’Argentin a marqué l’histoire du football. Son chemin avec le Barça est pavé de succès. Pourtant, l’attaquant quitte le club en ayant pensé jusqu’au bout y prolonger sa carrière. Il est désormais attendu au Paris Saint-Germain, où il devrait signer très prochainement. Rebecca Garcia

Lionel Messi s’est montré très ému au moment de dire au revoir au FC Barcelone. L’Argentin y a évolué de ses 13 à 34 ans. EPA/ANDREU DALMAU keystone-sda.ch

Il signe son premier contrat professionnel avec le Barça sur une serviette de table à l’âge de 13 ans. Un peu plus de 20 ans plus tard, Lionel Messi quitte ce même club mouchoir en main. «Je ne voulais pas partir», a-t-il affirmé lors de sa conférence de presse de départ, dimanche 8 août. Il est désormais attendu au PSG, l’un des rares clubs capables de se le permettre. L’homme de tous les records a cru jusqu’au bout à la prolongation de son contrat chez les Blaugrana. C’était sans compter sur une gestion calamiteuse du club. Messi s’en va et sera certainement suivi par plusieurs de ses coéquipiers. «Beaucoup de choses peuvent se passer» avertit Joan Laporta, président du club.