Nouveaux candidats au Conseil d’État – Lionel Dugerdil, les raisins de la colère Viticulteur, le candidat UDC propose une nouvelle incarnation d’un modèle traditionnel. Marc Bretton

Lionel Dugerdil (UDC) devant le bâtiment historique de l’exploitation, anciennement liée au château, achetée par son grand-père vers 1925. Lucien FORTUNATI

La cour du Clos du Château, encadrée de corps de ferme du XVIIIe, s’ouvre certainement sur un sacré paysage quand il fait beau. En ce jour de novembre, la brume enveloppe le Jura et mange les vignes plantées au cordeau qui courent jusqu’au pied de la colline. En bas à gauche, un bois noir borde le tableau. «Des biches et des sangliers en sortent», assure le propriétaire des lieux. On est à 5 kilomètres de Vernier seulement et un peu dans un autre monde.