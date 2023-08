Avec la canicule, une certaine effervescence agite notre République. Et avec elle certains procès d’intention qui alimentent la chronique faute de sujets plus brûlants au cœur de l’été. Vous l’avez sans doute suivi, une succession de séquences de communication savamment orchestrées tendent à discréditer mon action de conseillère d’État et à porter atteinte à mon honneur. Éthique et probité m’ont toujours guidée, et je ne me laisserai pas atteindre par des attaques que d’aucuns qualifient de sournoises.

Pour revenir sur la polémique la plus récente, il est exact que, durant mon mandat, le Département de l’économie et de l’emploi, dont j’avais la charge, a fait procéder à des études sur un développement durable de l’économie. En l’occurrence, je considère que je n’ai fait que mon devoir en mettant en œuvre une politique publique voulue par le Conseil d’État. J’ajoute que, bien sûr, les mandats donnés on fait l’objet d’un examen attentif par les spécialistes de l’administration.

Toute conseillère d’État héritant d’un dicastère s’appuie sur l’expertise de ses équipes ainsi que sur des études contribuant à la mise en place de politiques publiques d’intérêt général et répondant aux enjeux et préoccupations identifiés. Dans ce contexte, l’attribution de mandats fait partie des prérogatives de la fonction. Ces mandats ont non seulement alimenté les réflexions de l’administration mais contribué à faire des choix. Ils sont en parfaite conformité avec les règles de gouvernance, n’en déplaise à mes opposants.

Il faut s’accommoder des critiques politiques, qui font partie de la démocratie. En revanche, les faits biaisés voire inexacts, les amalgames et les raccourcis, les titres qui ne visent qu’à faire sensation sont indignes du débat démocratique. L’honnêteté intellectuelle voudrait que l’on questionne les pratiques usuelles et même réglementées au sein des administrations et de leurs états-majors.

Je redoute que les attaques dont je suis la cible alimentent le rejet de la chose publique, qui est trop souvent associée aux coups bas, voire gratuits. Pour autant, je ne cesserai d’encourager ceux qui défendent leurs convictions dans l’esprit respectueux qui caractérise notre démocratie suisse. Car c’est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons garder l’espoir d’un monde meilleur.

Fabienne Fischer Ancienne conseillère d’Etat Les Vert.e.s genevois.e.s DR

