Plusieurs auteurs d’ici, dont Catherine Santschi, Olivier Fatio, Anouk Dunant Gonzenbach et Benjamin Chaix, ont écrit à propos de l’origine du Jeûne genevois. Ils ne m’en voudront pas de me référer à leurs publications. Généralement, il est d’usage de faire remonter l’origine du premier Jeûne documenté à Genève à l’année 1567 en signe de solidarité avec les protestants de Lyon victimes de répression. Si l’hypothèse des persécutions lyonnaises contre les réformés est défendable, ce n’est pas la seule.

Le professeur Olivier Fatio est plus nuancé: «Il ne fut ni le premier ni le seul. Le jeûne est une ancienne célébration dont les premières manifestations remontent, à Genève, au début de la Réforme. […] comme le dit Calvin: «Quand le ventre est plein, l’esprit ne se peut pas si bien s’élever à Dieu pour être incité d’une affection ardente à prières.» Et Olivier Fatio d’ajouter malicieusement: «Il est amusant de constater que le Jeûne genevois avait été rayé de la liste des jours fériés officiels en 1869 et qu’il a été rétabli par une loi du 1er février 1966 sans que l’Église ait manifesté un quelconque intérêt à ce sujet.»

Telle est donc l’origine des jeûnes qui consistent à «offrir sa faim au profit d’une cause». Mais l’estomac ayant tout de même ses exigences, il fallait prendre quelques forces. C’est ainsi que l’on prit l’habitude de confectionner des tartes aux fruits la veille de la date prévue pour le jeûne! Et quoi de mieux comme fruit que de cueillir des pruneaux cultivés dans nos régions d’août à septembre!

«Quatre jours après la Saint-Barthélémy parisienne, des centaines de protestants sont massacrés à Lyon.»

Voyons ce qui s’est passé à Lyon, ville convoitée en 1562 par les protestants. Le baron des Adrets marche sur la cité. Un homme cruel que ce François de Beaumont, baron des Adrets, qui sert tout d’abord le parti protestant avant de mettre son épée au service du parti catholique. Partout où il passe, c’est la désolation.

À Lyon, son armée met la ville à sac. L’occupation «musclée» de Lyon par les protestants prendra fin le 15 juin 1563. La situation reste néanmoins tendue en ville. En 1567, c’est l’explosion. Les protestants tentent un coup de force armé pour reprendre le pouvoir. L’affaire est manquée et la répression du parti catholique s’abat sur leur communauté. Beaucoup perdent la vie ou tentent de fuir la cité. C’est le cas de la famille du potier d’étain Pierre Royaume qui séjourne à Genève une première fois en 1569 pour s’y établir définitivement avec son épouse, Catherine Cheynel en 1572, point culminant de la violence envers les protestants dans la capitale des Gaules.

Quatre jours après la Saint-Barthélemy parisienne, des centaines de protestants sont massacrés à Lyon. Claude Goudimel, harmonisateur des psaumes de la Réforme dont le célèbre psaume 124 bien connu des Genevois chanté chaque année à Saint-Pierre à l’occasion de la commémoration de l’Escalade est au nombre des victimes. Quant au Jeûne fédéral, c’est en 1832 seulement qu’il sera instauré et fixé au troisième dimanche de septembre sur proposition du canton d’Argovie.

Claude Bonard Chroniqueur historique. DR

