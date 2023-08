À première vue, rien ne semble distinguer le bâtiment de l’Organisation maritime internationale (OMI) à Londres d’autres bâtiments administratifs. Austère, parsemé de meubles démodés et décoré de vieilles affiches décolorées. Et pourtant, ce bâtiment diffère en un point. La statue du dieu de la mer, Poséidon pour les Grecs, Neptune pour les Romains, trône ici en maître. Et la multitude de bateaux et de cargos miniaturisés l’annonce. On se trouve bien dans ces lieux chez les passionnés des mers et de la navigation. Aussi, a priori, rien ne laisse présupposer qu’une de ces organisations internationales puisse apporter une plus-value réelle aux populations civiles.

Généralement, ces temples de la bureaucratie sont découplés des réalités du monde et se définissent surtout au travers de tables rondes et autres groupes de travail soporifiques. Mais, de temps en temps, s’y manifestent de vraies petites révolutions. Peu suivie par les médias, une telle révolution politique et bientôt économique eut lieu début juillet lors de la 80e séance du Comité de protection de l’environnement maritime de l‘OMI (Marine Environment Protection Committee).

«La communauté du transport maritime s’est engagée à décarboniser l’intégralité de sa flotte d’ici à l’an 2050.»

Pour la première fois de son histoire, la communauté internationale du transport maritime s’est engagée à décarboniser l’intégralité de sa flotte d’ici à l’an 2050, adhérant ainsi pleinement aux accords de Paris. Notre association SUISSENÉGOCE a rejoint formellement la Délégation suisse auprès de l’OMI pour que des étapes régulatoires claires, contraignantes et non réversibles soient définies par l’OMI. Mission aujourd’hui accomplie. Il s’agira maintenant de donner suite à ces engagements. Ceci ne sera pas une mince affaire au regard des enjeux financiers et techniques d’une industrie maritime à ce jour entièrement dépendante des énergies fossiles et responsable du transport de près de 90% des biens commerciaux à l’échelle mondiale.

La décarbonisation va demander des investissements privés et publics colossaux, prioritairement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies motrices, car elles ne sont pas encore disponibles aujourd’hui. Ces engins et carburants alternatifs devront être opérationnels très rapidement pour que les objectifs de l’OMI puissent effectivement être atteints.

Aussi ces carburants verts devront-ils être produits à grande échelle, générant en conséquence un impact écologique non négligeable. Et ils devront déployer des forces comparables aux énergies fossiles afin de déplacer ces mastodontes marins. Ce qui apparaît aujourd’hui comme une contrainte pourra s’avérer une véritable opportunité pour ceux qui savent la saisir. Notamment pour la Suisse qui, historiquement, est déjà dotée d’une industrie de pointe en ingénierie mécanique et chimique. Elle pourrait en conséquence jouer un rôle majeur en apportant l’innovation requise dans cette transition technologique imposée. Avis donc à nos ingénieure(e)s, le cap de l’OMI est fixé!

Roman Heck SUISSENÉGOCE Régulation & Affaires publiques DR

