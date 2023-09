Longtemps la question que vous aurez entendue aura été «Quel est votre médecin?». Aujourd’hui, dans un climat de malaise où les sentiments de désengagement, de déclin du système de soins et d’incertitudes de la profession médicale prédominent, c’est sans doute «Qui est votre médecin?» qui interroge.

En effet, aux discours désormais et malheureusement habituels de pénurie de médecins, de coûts exorbitants de la santé, de manque de temps de consultation, vient se rajouter, à juste titre, le remplacement potentiel des médecins par l’intelligence artificielle. L’annonce d’un «great replacement» à venir comme si la «great résignation» n’aurait pas été suffisante. Il y a de quoi décourager et désenchanter les plus motivés des médecins, étudiant.e.s, et enfants qui auraient continué de rêver de devenir médecins, eussent-ils entendu une histoire plus réjouissante. Cela est d’autant plus ennuyeux que les (nos) problèmes d’aujourd’hui ne devraient pas décourager les médecins de demain.

Comment éviter la rupture de la médecine et de l’exerce de la médecine dans cette période? Comment assurer la continuité, non seulement des soins, mais de la médecine? Sans doute en s’assurant que le médecin puisse toujours (surtout lors des grandes transformations sociétales que nous vivons, fruit de la convergence d’une crise majeure et d’une technologie nouvelle*) pouvoir s’identifier. S’identifier à des valeurs, des attitudes et des comportements associés à être médecin. S’identifier en fonction des attentes de la profession médicale bien sûr mais aussi de la société en général.

«L’Université de Genève a créé un dicastère de la formation postgraduée et continue et… de l’identité professionnelle.»

Perpétuer une identité, y compris celle de médecin, c’est assurer tant le renouvellement que la transmission. Le renouvellement tout d’abord. C’est le propre d’une génération que d’être nouvelle par rapport à l’ancienne (qui la génère, rappelons-le). La nouvelle génération de médecins est différente, de facto. Ce qui était assez pour les anciens peut ne plus l’être pour les nouveaux, ce qui n’était pas trop pour les anciens peut le devenir pour les nouveaux. Les jeunes médecins ne sont pas les anciens. La transmission ensuite. La continuité de la médecine entre générations se réalise justement par la transmission. Transmettre pas tant la passion mais le sens, les valeurs, la vocation et la dédication. Transmettre aussi la responsabilité individuelle du médecin et collective de la médecine envers les patient.e.s, la société et l’environnement.

Assurer la continuité de la médecine et de l’identité du médecin grâce au renouvellement et à la transmission doit désormais nous préoccuper autant que les questions d’accès aux soins et de coûts de la santé. Comment encourager les médecins d’aujourd’hui à rester engagés malgré les difficultés et les discours? Comment convaincre les nouvelles générations de devenir les médecins de demain pour assurer la relève que nous cherchons. Parce qu’on réenchante rarement avec le désespoir, parlons aussi de l’envie, de l’énergie, de l’engagement et de la créativité que la médecine sait si bien accueillir. Continuons de rappeler que certes, si les médecins ne font rien d’exceptionnel, la médecine, elle, reste extraordinaire. Renouveler et transmettre c’est participer à dessiner l’identité professionnelle du médecin. C’est dans cet objectif que le nouveau décanat de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, a créé sur l’impulsion de son nouveau doyen, un dicastère de la formation post-graduée et continue… et de l’identité professionnelle.

Pr Idris Guessous Médecin-chef du Service de médecine de premier recours (HUG), vice-doyen en charge de la formation post-graduée et continue et de l’identité professionnelle. DR

