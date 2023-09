Presque chaque matin depuis huit ans, je traverse la campagne genevoise à vélo pour venir au travail. Et j’y vois, surtout depuis deux ans, les conséquences des changements climatiques, sur les cultures de tournesol et de maïs ou sur le bétail, privé de fourrage vert, tandis que les glaciers fondent en Suisse comme au Groenland ou en Antarctique. Les petits indices visibles sur les tournesols me touchent directement chaque matin, avant que les mesures des glaces ou du niveau de la mer ne confirment chaque jour la réalité des changements climatiques: une menace colossale pour l’économie, la vie humaine et la biosphère.

Il y a 150 ans aujourd’hui, le 5 septembre 1873, les pionniers de la météorologie ont accepté d’échanger des données entre pays, pour garantir la sécurité des navires en mer. Ils ont, dans les décennies qui ont suivi, créé un réseau d’observations météo mondial qui partage ses données en temps réel et qui diffuse la science climatique dans le monde entier. L’OMM, hôte du GIEC, est aujourd’hui une source essentielle d’information sur l’état du climat et sur les ressources en eau dans le monde.

Cyclones, feux de forêts, inondations, fonte des glaces, températures record font la une des médias, et pour cause, car cette année plus que jamais auparavant, on a pu voir des événements météorologiques extrêmes frapper tout autour du globe. Pour éviter la multiplication des catastrophes naturelles, avec leur lot de morts et de dégâts, il faut prévenir les risques. Aujourd’hui, seule la moitié des pays du monde peuvent efficacement alerter leur population lorsqu’une catastrophe est en route. C’est pourquoi l’OMM, sur mandat du secrétaire général de l’ONU, collabore avec la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, l’Union internationale des télécommunications et d’autres organisations internationales et pays donateurs. L’objectif: permettre à chaque personne sur Terre de bénéficier de systèmes d’alertes précoces d’ici à 2027.

«Il y a 150 ans, les pionniers de la météorologie ont accepté d’échanger des données entre pays.»

Nous faisons face aujourd’hui au plus grand défi que l’humanité n’ait jamais connu, la plus grande menace pour l’économie mondiale aussi. Mais nous ne restons pas les bras croisés. L’OMM fait également des prévisions sur le climat à venir avec pour objectif de parvenir à une collected’information à l’échelle du kilomètre; elle emploie les meilleurs modélisateurs et les superordinateurs les plus performants pour mieux comprendre les événements extrêmes et les précipitations de l’avenir; elle travaille également à mieux comprendre les puits de gaz à effet de serre. Tout cela afin de prendre les bonnes décisions pour atténuer les changements climatiques.

Nous avons tous les moyens techniques et financiers d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Les énergies éolienne et solaire sont aujourd’hui meilleur marché que les énergies fossiles. En mangeant moins de viande, en faisant du vélo dans les champs au lieu de conduire une voiture, nous cumulons les bénéfices pour notre santé et pour le climat.

Genève joue un rôle essentiel sur la carte du monde, grâce à son pouvoir rassembleur de savoirs et de science. Elle le fait déjà avec le CERN. Demain, elle pourrait le faire pour les sciences atmosphériques. En permettant à la science et la diplomatie de dialoguer, Genève rend possible de mettre en place des solutions concrètes.

Car il faut agir aujourd’hui, pas demain. Nos enfants doivent pouvoir profiter de conditions climatiques acceptables.

Ce soir, le Jet d’eau s’illuminera de bleu pour célébrer l’anniversaire de l’OMM.

Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le quai Wilson où une exposition retrace le rôle et les plus grands projets de l’OMM, à voir jusqu’au 30 septembre.

Petteri Taalas Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.