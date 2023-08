Tout un chacun a son appréciation sur les jeux vidéo en général et les jeux vidéo de guerre en particulier. De prime abord, nous pourrions les considérer comme des jeux semblables aux autres qui s’inscrivent dans leur temps. Ils sont même valorisés par des psychologues, qui voient en eux des possibilités de développer les facultés cognitives des joueurs, leurs capacités de réflexion, de stimulation et de gestion d’un but à atteindre. Il est même mis en avance que ce sont d’excellents moyens d’évacuation de stress après une journée d’étude ou de travail. Donc, a priori, tout baigne et il faudrait être des parents ou grands-parents hors course pour en priver ses enfants ou petits-enfants. Mais derrière la positivité de ces considérations se cache une autre réalité, celle de l’addiction et de ses corollaires: perte de contact avec la vie réelle, isolement, malnutrition, insomnie, sentiment de toute-puissance et perte d’empathie.

Il se trouve malheureusement que ces conséquences sont des valeurs de la modernité consumériste et technologique que nous vivons et dont découle la multiplication des fast-foods en tout genre et des prestataires de livraison à domicile qui les délivrent. L’hypnose exercée par les jeux vidéo et les travers Meta ont besoin de cet isolement pour démultiplier les influences alimentaires, vestimentaires, comportementalistes qu’ils suscitent. C’est la toute-puissance de l’objectal sur le moi et sa satisfaction immédiate. Merci Amazon, Uber Eats, Ebooking, métavers. Mais le plus terrible c’est que derrière ces façades il existe des métiers tertiaires, souvent précaires, toujours égocentriques où seuls l’instinct et le paraître font loi.

Démuni de tout sens critique, le joueur/la joueuse pourra passer sans états d’âme de la virtualité de ses Gear of War (guerre entre humains pour une ressource naturelle), sniper (éliminer une majorité d’ennemis), War Room (gérer une base militaire américaine en Afghanistan avec des drones) ou autre Lords of the War – que ne donnerais-je pas pour être un seigneur de guerre! – à la réalité du terrain dans des actions militaires de tout acabit. Cela passe par la contingence militaire pour les plus hardis qui veulent maîtriser l’usage des «vraies» armes, et pour d’autres par le fauteuil moulé et capitonné d’une confortable base militaire, par exemple texane, pour piloter des drones et neutraliser par bombardement des ennemis désignés comme terroristes.

D’un joystick virtuel, le joueur a changé de rôle en passant derrière un joystick réel où, sans plus d’états d’âme, il cherche, vise et abat une cible qui lui a été signifiée comme dangereuse, en sachant que derrière cette cible, il y a peut-être des innocents, des enfants, des femmes, des vieillards. Évidemment, avec toutes les erreurs potentielles d’appréciation, comme pour les 63 victimes d’un mariage afghan dans la province de Kandahar. Rien n’est innocent dans ce passage du virtuel au réel. À vos consoles, et tout ira bien car les maîtres des jeux de ce monde binaire impitoyablement meurtrier que nous traversons, ce sont les GAFA, et cet ennemi que vous avez tué, c’est peut-être vous?

Léon Meynet Consultant en communication.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.