Dans un monde de plus en plus incertain, la durabilité offre un repère précieux: ne pas extraire de la Terre plus qu’il n’en repousse; faire en sorte qu’il y en ait assez pour tout le monde. On croyait être sur un bon chemin, mais voici que tout semble s’enrayer. L’humanité n’a jamais autant consommé de charbon et de pétrole, les multinationales du fossile relativisent leurs engagements à passer aux énergies renouvelables, le parc automobile est de plus en plus puissant, l’aviation repart en flèche…

En juin, c’est de justesse que le Parlement européen a validé les engagements pris par l’UE visant à restaurer et rétablir des biotopes – et la procédure n’est pas finie. En Espagne, les situations de sécheresse historiques font la risée de l’extrême droite locale. Dans divers pays d’Europe, une partie des agriculteurs s’opposent aux mesures sauvegardant la fertilité du sol à travers un usage modéré des intrants, préférant une fuite en avant dans un productivisme qui fera pourtant disparaître la plupart d’entre eux.

Prise entre deux feux, la jeune pousse encore fragile de la finance durable vacille. Aux États-Unis, les Républicains lui font une vraie guerre de religion, campés sur le dogme que la seule mission des entreprises serait de maximiser le retour sur investissement. Après plusieurs États, le Congrès a interdit ce printemps aux caisses de retraite de gérer leurs placements selon les critères de la finance durable – décision rapidement frappée du veto présidentiel. Or les entreprises gérées selon des critères de durabilité sont plus résilientes, prenant particulièrement soin des contextes et de leurs responsabilités, tout en présentant des rendements tout à fait acceptables. On peut donc parfaitement veiller à la fois à l’avenir des retraités et à celui de la planète! Simultanément, les attaques pour «greenwashing» foisonnent, alors que personne, même pas ceux qui les intentent, n’est parfait en termes de durabilité, poussant les entreprises à occulter le sujet…

Partant du constat qu’on peut aujourd’hui faire de bonnes affaires en détruisant de la valeur environnementale, humaine, culturelle, sociale, assurer ensemble rentabilité financière (raisonnable), écologique et sociale est au cœur de la transition. Et celle-ci se traduit en un gain net d’emplois – pérennes, utiles, et non délocalisables. Aux États-Unis, le charbon n’emploie même pas 50’000 personnes et le secteur des renouvelables vingt fois plus… Il s’agit de reconnecter l’économie sur ce qui la rend possible, à savoir les capacités de production des systèmes naturels, et sur ce qui la légitime, à savoir une hiérarchie des besoins. La réaction contre les excès de la «cancel culture» (qui se révèlent une forme de falsification de l’histoire et d’occultation de nos responsabilités) ne doit pas conduire l’opinion publique à rejeter la durabilité présentée par les mouvements populistes comme «woke», ni la nécessité vitale de la coordination internationale, le «chacun pour soi» nous laissant démunis devant les enjeux globaux. La cohérence entre économie, écologie et social reste la trilogie gagnante de la durabilité, ne nous laissons pas détourner de cette clé du vivre-ensemble sur notre petite planète.

René Longet Expert en développement durable.

